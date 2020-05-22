Galatasaray'da transfer hareketliliği! Terim'in planı...

Şu ana kadar Mert Hakan Yandaş, Semih Kaya, Oğulcan Çağlayan gibi isimlerle el sıkışan sarı-kırmızılılarda Arda Turan'ın da yeni sezonda Galatasaray forması giymesi bekleniyor.



Emre Kılınç'ın yanı sıra stoper sağ ve sol bek için de çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da öncelik saha içinde ana omurgayı oturtmak.



Florin Andone yolcu



İleride Falcao, Adem Büyük gibi isimlere sahip olan Cimbom'da sözleşmesi sona erecek Andone ile ise yola devam edilmeyecek.



Balotelli'den Mandzukic'e birçok yıldızın ismi sarı-kırmızılılar anılsa da şu an Galatasaray'ın yüklü anlaşmalar yapacak, bonservis bedelleri ödeyecek şartları oluşmadı(Ajansspor)



