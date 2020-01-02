Galatasaray'da transfer zirvesi | Son dakika haberleri - Son Dakika
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Galatasaray'da transfer zirvesi | Son dakika haberleri

6 saat önce

Spor Arena / Ali Naci KÜÇÜK - Sarı kırmızılı kulüp ara transfer dönemine Saracchi ve Onyekuru hamlesi ile hızlı bir giriş yaparken kadro planlaması, çalışmalar için bugün önemli bir görüşme gerçekleşti.

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Spor Arena/ Ali Naci KÜÇÜK - Sarı kırmızılı kulüp ara transfer dönemine Saracchi ve Onyekuru hamlesi ile hızlı bir giriş yaparken kadro planlaması, çalışmalar için bugün önemli bir görüşme gerçekleşti.


Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz bugün Teknik Direktör Fatih Terim ile bir araya geldi.


Türk Telekom Stadyumu'nda bir araya gelen ikili kadro planlaması, takımdan ayrılacak oyuncuların son durumu ve takviye yapılacak mevkiiler, transferi gündemdeki oyuncuların son durumu ile alakalı son bilgileri masaya yatırıp fikir alışverişinde bulundu.


Mustafa Cengiz, Galatasaray, Ali Naci, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 09:56 
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