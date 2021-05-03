Galatasaray'da Tuncer Hunca, başkan adaylığından çekildi

Tuncer Hunca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, başkan adaylarından Eşref Hamamcıoğlu lehine adaylıktan çekildiğini belirterek, Hamamcıoğlu ve ekibini destekleyeceğini bildirdi.

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