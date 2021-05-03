Galatasaray'da Tuncer Hunca, başkan adaylığından çekildi
03.05.2021 14:35
Galatasaray Kulübünde 22 Mayıs'ta, çoğunluk sağlanamadığı takdirde ise 29 Mayıs'ta yapılacak olağan seçimli genel kurulda başkanlığa aday olacağını açıklayan isimlerden Tuncer Hunca, adaylıktan çekildiğini duyurdu.
Galatasaray Kulübünde 22 Mayıs'ta, çoğunluk sağlanamadığı takdirde ise 29 Mayıs'ta yapılacak olağan seçimli genel kurulda başkanlığa aday olacağını açıklayan isimlerden Tuncer Hunca, adaylıktan çekildiğini duyurdu.
Tuncer Hunca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, başkan adaylarından Eşref Hamamcıoğlu lehine adaylıktan çekildiğini belirterek, Hamamcıoğlu ve ekibini destekleyeceğini bildirdi.
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