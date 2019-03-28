Galatasaray'da Türkiye Kupası Maçı Hazırlıkları
1 saat önce
Galatasaray Futbol Takımı, 2 Nisan Salı günü Evkur Yeni Malatyaspor ile sahasında oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçının hazırlıklarını sürdürdü.
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 09:14 Kaynak: AA
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