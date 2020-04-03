Galatasaray'da üç flaş ayrılık! Biletleri kesildi... - Son Dakika
Son Dakika Spor Galatasaray'da üç flaş ayrılık! Biletleri kesildi... - Son Dakika Spor

Galatasaray'da üç flaş ayrılık! Biletleri kesildi...

6 saat önce

.Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi... Galatasaray kurmayları sezon sonunda sözleşmeleri bitecek olan Selçuk, Donk, Mariano ve Nagatomo'nun durumunu da masaya yatırdı.

Galatasaray'da üç flaş ayrılık! Biletleri kesildi..., System.String[]

. Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi... Galatasaray kurmayları sezon sonunda sözleşmeleri bitecek olan Selçuk, Donk, Mariano ve Nagatomo'nun durumunu da masaya yatırdı. Bu dört oyuncunun 3 aylık maaşının ortalama 2 milyon euro'yu bulması nedeniyle olağanüstü kararlar alınması kararlaştırıldı. Selçuk ve Nagatomo'ya teşekkür edilecek. Mariano'nun da takımdan ayrılabileceği konuşuluyor.


ŞENER DE GİDİYOR


Galatasaray'da Saracchi'nin bir yıl daha sözleşmesi bulunuyor, Kurzawa ve Hasan Ali Kaldırım isimlerinin ön plana çıktığı Galatasaray'da bu oyunculardan biriyle anlaşma sağlandığı takdirde Fatih Terim, ikili rotasyon uygulayacak. Nagatomo'nun yanı sıra Şener ile de yollar ayrılacak.



Galatasaray Kaptanı Selçuk İnan, corona virüsü salgı kapsamında sarı kırmızılı kulüp için her türlü fedakarlığı yapmaya hazır olduğunu açıkladı.


Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan deneyimli oyuncu ayrıca takım arkadaşlarının da aynı görüşte olduğuna inandığını ifade etti.


Selçuk İnan'ın söz konusu paylaşımının tamamı şu şekilde:


"Bu sürecin neden olduğu sıkıntılar, kulüpleri ve bütün futbol paydaşlarını önemli ölçüde etkiledi. Geçmişte olduğu gibi, kaptanlığını yapmaktan onur duyduğum Türkiye'nin en büyük camiası olan Galatasaray'ımız için bugün de her türlü fedakarlığı yapmaya hazırım. Futbolcu kardeşlerimin de bu konuda gerekli hassasiyeti göstereceğinden kuşkum yok. Başkanımız ve Yönetim Kurulumuzun takdir edeceği her türlü fedakarlık ve feragati yapmaya hazır olduğumu kamuoyunun ve büyük Galatasaray taraftarının bilgisine sunmak istiyorum. Biz üzüntülerde ve sıkıntılarda ortaklaşabilen bir milletiz. Bu salgını da hep birlikte mücadele ederek, dayanışma ruhuyla yeneceğiz. Bu vesileyle, salgın nedeniyle hayatını kaybeden yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet, geride kalan acılı ailelerine sabır diliyorum. Tedavisi devam eden bütün yurttaşlarımıza da acil şifalar diliyorum. Evde kalın, sağlıklı kalın"

Hasan Ali Kaldırım, Fatih Terim, Galatasaray, Selçuk, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 10:26 

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