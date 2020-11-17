Galatasaray'da üç futbolcunun daha Kovid-19 test sonuçları pozitif çıktı - Son Dakika

Galatasaray'da üç futbolcunun daha Kovid-19 test sonuçları pozitif çıktı

17.11.2020 10:09
Galatasaray'da üç futbolcunun daha Kovid-19 test sonuçları pozitif çıktı, System.String[]

Galatasaray Kulübü, üç futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonuçlarının pozitif çıktığını duyurdu.

Galatasaray Kulübü, üç futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonuçlarının pozitif çıktığını duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, milli takım arası sonrası futbol takımı oyuncuları, teknik heyet, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlar için Medical Park ve Liv Hospital'ın katkılarıyla dün yapılan Kovid-19 PCR testlerinde üç oyuncunun sonuçlarının pozitif çıktığını bildirdi.

Oyuncuların tedavi protokolü ve karantina sürecinin başlatıldığı kaydedildi.

Daha önce de milli takımlarında yapılan tetkiklerde sonuçları pozitif çıkan 2 oyuncuyla sarı-kırmızılı takımdaki vaka sayısı beşe yükseldi.

Liv Hospital, Galatasaray, Futbol, Milli, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Galatasaray'da üç futbolcunun daha Kovid-19 test sonuçları pozitif çıktı - Son Dakika Spor


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