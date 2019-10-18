Galatasaray'da üyelik oyunları

Geçen yıl Galatasaray Lisesi mezunu olan 143 kişinin başvuruları 'evrak eksikliği ve sahte imza' gerekçesiyle yönetim kurulu tarafından reddedilmiş, bu durum Liseliler'in tepkisini çekmişti. 2020 yılında 400 üye alacak olan kulüpte bu konuda yine ilginç gelişmeler yaşanıyor...



143 Liseli'den 50'si üyelikten vazgeçti



Geçen yıl yaptıkları üyelik başvuruları çeşitli nedenlerle reddedilen 143 Galatasaray Lisesi mezunu gencin 50'si, bu taleplerinden vazgeçti. Söz konusu kişiler 2020 yılı için üyelik başvurularını yenilemedi.



Liseliler'den rekor sayıda başvuru geldi



Galatasaray Kulübü, 2020 yılında 400 yeni üye alacak. Ancak Galatasaray Lisesi mezunlarını A Grubu Üyelik kategorisine giren kişilerden rekor sayıda başvuru geldi. Lise mezunu 280 kişi üyelik için müracaat etti. Liseliler'in sayısı fazla olduğu için, E Grubu olarak adlandırılan, yani Liseli olmayan isimlere ayrılacak kontenjanın azalmasına yol açtı. Kulüp yönetimi, bu durum nedeniyle zor durumda bırakıldıklarını ifade ediyor.



Yıllar sonra üyelik için müracaat ettiler



A Grubu Üyelik başvurusu yapan 280 kişinin yaklaşık 15'i uzun yıllardır Fransa ve ABD'de ikamet ediyor ve yaşları 65-70 civarında. Galatasaray Lisesi mezunu olmalarına rağmen yaşamlarının büyük bölümünü camiadan ve Türkiye'den uzak geçiren kişilerin üyelik başvurusu yapmaları Galatasaray Yönetim Kurulu tarafından 'manidar' bulunuyor.



Başkanlık kontenjanından 15 kişi alınacak



B Grubu yani kulüp başkanının kontenjanından en fazla 15 üye alımı yapacak olan kulüpte, C Grubu olarak nitelendirilen eski sporcular kategorisinden 17 kişi üyelik başvurusunda bulundu. A, B ve C gruplarındaki başvuruların sayısı 312'ye ulaştığı için, D ve Grubu'na dahil olan Galatasaray Lisesi mezunu olmayan kişiler için kalan kontenjan sayısı 88'e düştü.