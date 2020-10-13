Galatasaray'da Valentine Ozornwafor'a lisans çıkarılmadı

Sarı-kırmızılılar, 21 yaşındaki stoper Ozornwafor, sezonun ilk yarısı için verilen kadroya dahil edilmedi.

Türkiye Futbol Federasyonu , Süper Lig kulüplerinin A takım listesini yayımladı. Kadrosunda 15 yabancı futbolcusu bulunan Galatasaray 'da uzun süreli sakatlığı bulunan Uruguaylı kaleci Fernando Muslera 'ya listede yer verildi.

Yeni iPhone 12'ler ve iPhone SE, XR ve 11'lerin kutusunda artık adaptör ve kulaklık bulunmayacak