Galatasaray'da yabancı transferine corona virüs (koronavirüs) engeli - Son Dakika
Son Dakika Spor Galatasaray'da yabancı transferine corona virüs (koronavirüs) engeli - Son Dakika Spor

Galatasaray'da yabancı transferine corona virüs (koronavirüs) engeli

6 saat önce

Spor Arena/Ali Naci KÜÇÜK - Salgının yaratacağı ekonomik sıkıntının yeni sezonda da süreceğini hesaplayan sarı kırmızılılar, yabancı oyuncu almayı düşünmüyor.

Galatasaray'da yabancı transferine corona virüs (koronavirüs) engeli, System.String[]

Spor Arena/ Ali Naci KÜÇÜK - Salgının yaratacağı ekonomik sıkıntının yeni sezonda da süreceğini hesaplayan sarı kırmızılılar, yabancı oyuncu almayı düşünmüyor. Tamamen yerliye dönecek olan Galatasaray; Emre Kılınç, Mert Hakan, Semih ve Oğulcan ile transferi noktalayacak.


Koronavirüs salgını nedeniyle ekonomik açıdan tedbirlerini almak adına düğmeye basan Galatasaray, önümüzdeki sezon için de önemli kararlar almaya başladı. Şu anda kadrosunda bulunan mevcut oyuncu ve profesyonellerine ücret indirimi teklif edip görüşmelerini sürdüren sarı kırmızılılar, 202021 sezonu için de önlemlerini belirlemeye başladı. Pandeminin ekonomik açıdan olumsuz yansımalarının önümüzdeki sezona da sarkacağı görüşünde olan Galatasaray, tedbirler kapsamında yabancı oyuncu transferi yapmayı düşünmüyor. Sarı kırmızılı kulüp, sezon bitiminde 'yerli oyuncu' takviyeleri ile kadrosunu güçlendirecek.


Sözleşmesi bitenler öncelikli


Döviz kurunun da artması ile birlikte Galatasaray, önümüzdeki sezon 'Euro' bazlı bir anlaşmaya imza atmak istemiyor. Bu doğrultuda kulüp, mevcut futbolcu ve kiralık oyuncuları dışında yeni bir yabancı oyuncu takviyesine sıcak bakmıyor. Sarı kırmızılılar artık yeni takviyelerine de 'Türk Lirası' üzerinden sözleşme yaptıracak. Ocak ayında söz kesilen Sivassporlu Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç'ın yanı sıra Galatasaray, transferde tamamıyla yerli isimlere yönelecek. Bonservis yükünden de kurtulmak ve bu sezon tüm harcamalarını minimuma çekmek isteyen Galatasaray, sözleşmesi biten oyunculara yönelecek.


Semih Kaya yuvaya geri dönüyor


Bu şartlar sonrasında yeni sezonun hedefleri de artık netleşmeye başladı. Ocak ayında transferi direkten dönen ve sezon sonu Sparta Prag ile sözleşmesi bitecek olan Semih Kaya'nın, stoper alternatifini artırması adına alınması bekleniyor. Forvette golcü sayısını artırmak ve yerli bir alternatif olması adına ise sezon sonunda Çaykur Rizespor ile sözleşmesi bitecek olan Oğulcan Çağlayan, transferi düşünülen bir başka isim olacak. Daha önce temas halinde olduğu bu 4 yerli futbolcu ile transfer sezonunu geçirecek olan Cimbom, böylece mali disiplini sağlamayı planlıyor.



Koronavirüs, Galatasaray, Emre Kılınç, Ali Naci, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 21.04.2020 08:17 

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