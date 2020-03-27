Galatasaray'da yalnızca Fatih Terim'in testi pozitif çıktı

Spor Arena/ Ali Naci KÜÇÜK - G. Saray'da 2. başkan Abdürrahim Albayrak'ın ardından teknik direktör Fatih Terim'in koronavirüs testlerinin pozitif çıkmasının yarattığı şok, gelen haberlerle yerini olumlu bir havaya bırakırken yaşananlar duyarlı davranmanın ve erken tanının önemini bir kez daha açıkça gözler önünü serdi. Koronavirüs salgınının ülkemize sıçramasının ardından takımına Türkiye'de test yaptıran ilk teknik direktör olan Fatih Terim'in haklılığı sonuçların açıklanmasıyla birlikte daha net olarak ortaya çıktı. Pazar günü yaptığı açıklamada derbinin oynatılmasına tepki gösteren Terim pazartesi yönetimle alınacak tedbirler için toplantı yaparken bu zirveden tüm takıma koronavirüs testi yaptırılması kararı çıktı.



Kimse ayırt edilmedi



Sarı kırmızılılar bu kararı hemen uygulamaya sokarken 19 Mart Perşembe günü Florya Metin Oktay Tesisleri'nde tam 90 kişi koronavirüs testine tabii tutuldu. Test kitlerinin Beşiktaş derbisi öncesinde sarı kırmızılı kulüp tarafından satın alındığı öğrenilirken liglerin ertelenmesi ile birlikte Galatasaray'da hiç kimse ayırt edilmeksizin A'dan Z'ye herkese test yapıldı. Sarı kırmızılı tüm futbolcular, teknik heyet, sağlık kurulu, personel, malzemeciler, GS TV çalışanlarının yanı sıra aşcılar, garsonlar, şoföründen, korumasına, güvenliğe kadar Florya Metin Oktay Tesislerinde mesai harcayan tüm personele bu test uygulandı.



Gelen haberler mutlu etti



23 Mart Pazartesi günü sonuçlar kulübe iletilirken tam 90 kişiye uygulanan COVID-19 testinde 89 kişinin sonucu negatif çıkarken bir tek Fatih Terim'in testinde pozitif bulgulara rastlandı. Sadece hafif öksürük şikayeti bulunan Terim test sonucu pozitif çıkınca kulübün sponsoru olan Liv Hospital'da tedavi altına alındı. Ancak tecrübeli teknik adam ile 2. Başkan Abdurrahim Albayrak'ın sağlık durumu ile ilgili gelen olumlu haberler ise başta aileleri olmak üzere yönetimi, teknik heyeti, futbolcuları ve sarı kırmızılı taraftarları mutlu etmeye başladı



ALBAYRAK İLE BİRBİRLERİNİ MOTİVE EDİYORLAR



Galatasaray'da tam 9 gündür Yeşilköy'de özel bir hastanede tedavi altında olan 2. Başkan Abdurrahim Albayrak'ın da sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi. Eşi Şükran Hanım ve oğlu Hikmet Albayrak da karantinada olan sarı kırmızılı yöneticinin, teknik direktör Fatih Terim ile sık sık telefonda görüştüğü ve ikilinin birbirine moral aşıladığı öğrenildi.



BAŞKAN CENGİZ VE GÜNAY'IN TEST SONUÇLARI NEGATİF



Cimbom'da Başkan Mustafa Cengiz ve Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'dan da iyi haberler geldi. Derbi sonrası testleri pozitif çıkan teknik direktör Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak ile toplantıda bir araya gelen ikili tedbir amacı ile koronavirüs testine girmişti. Hem Mustafa Cengiz hem de Yusuf Günay'ın testlerinin negatif çıkması mutluluk yarattı. Ocak sonu geçirdiği operasyon nedeniyle hastanede gözetim altında tutulan Günay da testinin negatif çıkması ile birlikte taburcu edildi.



ALBAYRAK: SAĞLIĞIM İYİ DUALARINIZA TEŞEKKÜRLER



Korona testi pozitif çıktıktan sonra tedaviye alınan Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak durumuyla ilgili paylaşım yaptı: "Hepinize dualarınız ve iyi dilekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Sağlığım iyiye gidiyor. İnşallah en kısa sürede tekrar görüşeceğiz" mesajını paylaştı.



TERİM FUTBOLCULARI TABLETTEN TAKİPTE



Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim hastanede tedavi altında bulunsa da mesaisini bırakmıyor. Tecrübeli teknik adamın sürekli olarak ekibi ile iletişim halinde olduğu ve takım, oyuncuların sağlık durumları, çalışma programları, fizik durumları ile alakalı da bilgi aldığı öğrenildi. Terim'in ayrıca eşi Fulya Hanım, kızları Merve Çetin ve Buse Bahçekapılı ile sık sık görüştüğü ifade edildi. Kızları Buse ve Merve'nin attığı videolar, torunlarının, taraftarların mesajları, görüntülerini de izleyerek Fatih Hoca'nın moral bulduğu belirtildi.



