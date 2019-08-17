Son Dakika Haberleri: Galatasaray'da yardımcı antrenör Hasan Şaş görevinden ayrıldı
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Galatasaray'da yardımcı antrenör Hasan Şaş görevinden ayrıldı

26 dakika önce

Galatasaray'ın yardımcı antrenörlerinden Hasan Şaş, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Galatasaray'da yardımcı antrenör Hasan Şaş görevinden ayrıldı, System.String[]
Galatasaray'ın yardımcı antrenörlerinden Hasan Şaş, görevinden istifa ettiğini açıkladı.
Şaş, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, "Galatasaray'ıma, hocama ki adam gibi adam, Levent (Şahin) kardeşime, Ümit (Davala) kardeşime başarılar diliyorum. Kalbim hep sizinle... Ben sevdiğime zarar vermem. Görevimden istifa ediyorum. Hakkınızı helal edin, hoşçakalın." ifadelerini kullandı.
Hasan Şaş, Süper Lig'de dün oynanan Yukatel Denizlispor maçında rakip taraftarlarla tartışma yaşamıştı.
Levent Şahin, Galatasaray, Hasan Şaş, Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 09:33 Kaynak: AA
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