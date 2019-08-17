Galatasaray'da yardımcı antrenör Hasan Şaş görevinden ayrıldı
26 dakika önce
Galatasaray'ın yardımcı antrenörlerinden Hasan Şaş, görevinden istifa ettiğini açıkladı.
Galatasaray Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 09:33 Kaynak: AA
'ın yardımcı antrenörlerinden Hasan Şaş
, görevinden istifa ettiğini açıkladı.
Şaş, Instagram
hesabından yaptığı açıklamada, "Galatasaray'ıma, hocama ki adam gibi adam, Levent (Şahin) kardeşime, Ümit (Davala) kardeşime başarılar diliyorum. Kalbim hep sizinle... Ben sevdiğime zarar vermem. Görevimden istifa ediyorum. Hakkınızı helal edin, hoşçakalın." ifadelerini kullandı.
Hasan Şaş, Süper Lig'de dün oynanan Yukatel Denizlispor
maçında rakip taraftarlarla tartışma yaşamıştı.
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