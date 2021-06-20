Galatasaray'da yeni başkan Burak Elmas, taraftara çağrı yaptı: Şimdi size layık olma zamanı

Galatasaray'ın yeni başkanı Burak Elmas, seçim sonrasında yaptığı açıklamada, "Bugün biz kazanmış olabiliriz ama Galatasaray'da kimse kaybetmedi. Çünkü biz Galatasaray'ı birleştirmek için geldik" dedi.

"GALATASARAY'IN FARKI BUDUR"

Galatasaray'ın yeni başkanı Burak Elmas seçildi. Elmas oyların Toplamda 1541'ini alarak sarı-kırmızılıların 38. başkanı oldu. Seçimin sona ermesinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Elmas, "Tüm Galatasaray Spor Kulübü üyelerine teşekkür ediyorum. Galatasaray'a yakışan bir seçim oldu. Galatasaray'a yakışan bir davranışlar içinde bir seçim atmosferi oldu. Bundan çok mutluyum. Galatasaray budur. Galatasaray'ın farkı budur. Bizlerle seçimde yarışan ve Galatasaray demokrasisine renk katan diğer kıymetli adaylara ve ekiplerine de sonsuz teşekkür ederim. Bugün biz kazanmış olabiliriz ama Galatasaray'da kimse kaybetmedi. Çünkü biz Galatasaray'ı birleştirmek için geldik. Yarından tezi yok tek yumruk olarak tüm Galatasaraylılarla birlikte çok şey başaracağız" şeklinde konuştu.

"AİLEMİZE SÖZ VERDİK"

İlk yapacağı şeyin sorulması üzerine ise Başkan Elmas, "Mazbatayı almak" diye cevap verdi. Teknik Direktör Fatih Terim konusunun sorulması üzerine de Burak Elmas, "Gerekli verdiğimiz sözlerin hepsini biliyoruz ve gereği neyse yapacağız. Hiç kimsenin şüphesi olmasın. Galatasaray bizim ailemiz. Ailemize söz verdik ve gereklerini yapacağız" dedi.

"BUNDAN SONRA YAPACAK ÇOK İŞİMİZ VAR"

Çok heyecanlı bir seçim olduğunu vurgulayan Elmas, "Çok mutluyum. Hakikaten Galatasaray'ın DNA'sına uygun, değerlerin uygun biçimde bu seçimi sonuçlandırdık. Bu seçim süresinde umarım kimse kırılmamıştır. Elimizden geleni yaptık. Galatasaray'a yakışan şekilde projelerimizi ve ekibimizi tanıtarak bir süreç yürüttük. Kimse hakkında bir şey söylememeye özen gösterdik. Bundan sonra da bu tutumumuz devam edecek. Bundan sonra da yapacak çok işimiz var. Daha yeni başlıyoruz. Kazanmak aslında bir başlangıç. Aslında zor işimiz mazbatayı almaktan sonra başlayacak" ifadelerini kullandı.

"ŞİMDİ ONLARA LAYIK OLMA ZAMANI"

Sarı-kırmızılı taraftarlara teşekkür eden Burak Elmas, "Taraftarlarımıza da çok teşekkür ederim. Onların da dualarına ve bize gösterdikleri bu ilgi omzumuza çok büyük bir yük yüklüyor. Bu ilginin getirmiş olduğu sorumluluğun farkındayız. Fazlasıyla hissediyoruz. Şimdi onlara layık olma zamanı" şeklinde konuştu.

"BU GALATASARAY İÇİN NORMAL BİR GÖRÜNTÜDÜR"

Seçim sonrasında kürsüye başkan adaylarından Eşref Hamamcıoğlu ile çıkmasının hatırlatılması üzerine Elmas, "Bu Galatasaray için normal bir görüntüdür. Sadece son zamanlarda uygulanmadığı için sizlere garip gelmiş olabilir ama Galatasaray budur. El ele, kol kola seçim sonrası herkes birbirini tebrik eder ve ertesi günden itibaren Galatasaraylı aile olarak yaşamaya devam ederiz. Biz normali yaptık, ekstra bir şey yapmadık. Bundan sonra da Galatasaray'ın değerlerine uygun şekilde davranış biçimini göstermeye ekibim ve ben devam edeceğiz" diyerek sözlerini tamamladı.