Son Dakika Haberleri: Galatasaray'da Yeni Malatyaspor Maçı Hazırlıkları

Galatasaray'da Yeni Malatyaspor Maçı Hazırlıkları

29 dakika önce

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk karşılaşmasında Evkur Yeni Malatyaspor ile 2 Nisan Salı günü sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Galatasaray'da Yeni Malatyaspor Maçı Hazırlıkları, System.String[]
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk karşılaşmasında Evkur Yeni Malatyaspor ile 2 Nisan Salı günü sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde futbolcuların koordinasyon, sürat ve ısınma hareketleri yaptığı bildirildi. Dar alan oyunlarıyla devam eden antrenmanın ana bölümünde çift kale dayanıklılık çalışması yapıldığı belirtildi.

Senegal Milli Takımı'nın Mali ile yaptığı maçta sakatlanan Mbaye Diagne'nin yapılan tetkiklerinde sağ omuz ekleminde bağ hasarı ve çıkık tespit edildiği, oyuncunun tedavisine başlandığı aktarıldı.

Milli takım kamplarından dönen oyunculardan Fernando Muslera'nın kaleci antrenörleri eşliğinde çalıştığı, Badou Ndiaye ve Henry Onyekuru'nun ise adaptasyon çalışması yaptığı duyuruldu.

Kostas Mitroglou'nun tedavisinin ardından salonda çalıştığı, Yuto Nagatomo'nun ise fizyoterapistler eşliğinde koşulara devam ettiği kaydedildi.

Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 02:34 Kaynak: AA

Spor
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