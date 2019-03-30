Son Dakika Haberleri: Galatasaray'da Yeni Malatyaspor Maçı Hazırlıkları

Galatasaray'da Yeni Malatyaspor Maçı Hazırlıkları

1 saat önce

Galatasaray, 2 Nisan Salı günü Evkur Yeni Malatyaspor'u konuk edeceği Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Galatasaray'da Yeni Malatyaspor Maçı Hazırlıkları, System.String[]
Galatasaray, 2 Nisan Salı günü Evkur Yeni Malatyaspor'u konuk edeceği Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.

Pas çalışmasıyla devam eden idmanın ana bölümünde sınırlı alanda taktik hazırlıkların yapıldığı aktarıldı.

Mbaye Diagne ve Konstantinos Mitroglou'nun tedavilerinin ardından düz koşulara başladığı, Yuto Nagatomo'nun sahada koşu yaptığı, milli takım kampından dönen Christian Luyindama'nın ise da adaptasyon çalışması gerçekleştirdiği belirtildi.

Öte yandan, antrenman öncesinde Hollandalı futbolcu Ryan Donk'un doğum gününün kutlandığı bildirildi.

Galatasaray, hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 02:06 Kaynak: AA

Yeni Malatyaspor, Galatasaray, Spor
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