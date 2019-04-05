Galatasaray'da Yeni Malatyaspor Maçı Hazırlıkları Tamamlandı
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Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında yarın Evkur Yeni Malatyaspor'la yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında yarın Evkur Yeni Malatyaspor'la yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenmana sarı-kırmızılı futbolcuların, ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi. Pas çalışmasıyla devam eden antrenmanın, taktik provayla sona erdiği kaydedildi.
Evkur Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını tamamlayan Galatasaray, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kampa girdi.
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 09:41 Kaynak: AA
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