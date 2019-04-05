Son Dakika Haberleri: Galatasaray'da Yeni Malatyaspor Maçı Hazırlıkları Tamamlandı

Galatasaray'da Yeni Malatyaspor Maçı Hazırlıkları Tamamlandı

4 dakika önce

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında yarın Evkur Yeni Malatyaspor'la yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Galatasaray'da Yeni Malatyaspor Maçı Hazırlıkları Tamamlandı, System.String[]
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında yarın Evkur Yeni Malatyaspor'la yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenmana sarı-kırmızılı futbolcuların, ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi. Pas çalışmasıyla devam eden antrenmanın, taktik provayla sona erdiği kaydedildi.

Evkur Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını tamamlayan Galatasaray, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kampa girdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 09:41 Kaynak: AA

Spor
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