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Galatasaray'da Yeni Malatyaspor maçının hazırlıkları tamamlandı
6 saat önce
Galatasaray, Süper Lig'in 22'nci haftasında evinde Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.
Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 09:03 Kaynak: DHA
Galatasaray, Süper Lig'in 22'nci haftasında evinde Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenman salon çalışmasıyla başladı. Daha sonra dinamik ısınma yapan Galatasaraylı futbolcular, antrenmanın devam eden bölümünde pas oyunu oynadı. Ana bölümde taktik çalışmalar gerçekleştiren sarı-kırmızılılar, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından antrenmanı tamamlandı.Sarı-kırmızılılar, yarın akşam saat 19.00'da evinde oynayacağı Yeni Malatyaspor maçı için Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kampa girdi.
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