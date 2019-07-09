Son Dakika Haberleri: Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları
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Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları

4 dakika önce

Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

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Florya Metin Oktay Tesisleri, Galatasaray, Futbol, Spor
Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenman, kuvvet ve koordinasyon çalışmasıyla başladı.
Isınma hareketleri sonrası pas çalışmaları yapan futbolcular, son bölümde dar alan oyunları gerçekleştirdi.
Galatasaray, yarın yapacağı çift antrenmanla çalışmalarına devam edecek.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 10:54 Kaynak: AA
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