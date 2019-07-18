Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları
1 saat önce
Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarına devam etti.
Galatasaray Futbol Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 11:11 Kaynak: AA
Takımı, yeni sezon hazırlıklarına devam etti. Avusturya
'nın Tirol
bölgesindeki Seefeld kasabasında kamp yapan sarı-kırmızılı takım günü çift idmanla tamamladı.
Dinamik ısınmayla başlayan akşam antrenmanının ana bölümünde 11'e 11 taktik çalışma yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle sona erdi. Sarı-kırmızılı futbolcular, idman sonunda çalışmayı takip eden bir grup taraftarlarla fotoğraf çektirdi.
Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında yarın Almanya
'nın Leipzig
takımı ile özel maçta karşılaşacak. Avusturya'nın Innsbruck kentinde bulunan Tivoli-Neu Stadı'nda oynanacak mücadele, TSİ 19.00'da başlayacak.
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