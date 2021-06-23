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Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları - Son Dakika

Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları

23.06.2021 20:34
Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları, System.String[]

Galatasaray Futbol Takımı, 2021-2022 sezonu hazırlıklarına çift antrenmanla devam etti.

Galatasaray Futbol Takımı, 2021-2022 sezonu hazırlıklarına çift antrenmanla devam etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen günün ilk antrenmanında kuvvet çalışmaları üzerinde duruldu.

Isınma hareketleriyle başlayan günün ikinci idmanda ise futbolcular pas çalışmalarının ardından sınırlı alanda çift kale oyun oynandı.

Galatasaray, hazırlıklarını yarın sürdürecek.

Florya Metin Oktay Tesisleri, Galatasaray, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları - Son Dakika Spor


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