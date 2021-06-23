Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları

Galatasaray Futbol Takımı, 2021-2022 sezonu hazırlıklarına çift antrenmanla devam etti.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen günün ilk antrenmanında kuvvet çalışmaları üzerinde duruldu.
Isınma hareketleriyle başlayan günün ikinci idmanda ise futbolcular pas çalışmalarının ardından sınırlı alanda çift kale oyun oynandı.
Galatasaray, hazırlıklarını yarın sürdürecek.
Kaynak: AA
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