Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları

Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen günün ilk antrenmanının, ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.
Pas çalışmasıyla devam eden idmanda dayanıklılığa yönelik çift kale oyunlar oynandığı aktarıldı.
Günün ikinci antrenmanında ise kuvvet çalışması üzerinde durulduğu kaydedildi.
Öte yandan idmanın ardından Yunus Akgün'ün 21. yaş gününün kutlandığı ifade edildi.
Galatasaray, yarın yapacağı çift antrenmanla 2021-2022 sezonu hazırlıklarına devam edecek.
Kaynak: AA
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