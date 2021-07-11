Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları

Galatasaray Futbol Takımı, 2021-2022 sezonunun hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamada, sarı-kırmızılı futbolcuların, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde çalıştığı belirtildi.

Dün hazırlık maçında Kasımpaşa ile karşılaşan takımın, antrenmanda salonda ve sahada yenilenme çalışması gerçekleştirdiği kaydedildi.

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını yarın sabah yapacağı antrenmanla sürdürecek. Sarı-kırmızılı ekip, öğleden sonra Türk Hava Yolları'na ait özel bir uçuşla Yunanistan'a giderek, 13 Temmuz Salı günü Olympiakos ile deplasmanda oynayacağı hazırlık maçı öncesi başkent Atina'da kampa girecek.