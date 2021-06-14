Galatasaray yeni sezon hazırlıklarına başladı

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına yaptığı çift antrenmanla başladı.

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