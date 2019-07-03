Son Dakika Haberleri: Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları başlıyor
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Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları başlıyor

1 saat önce

Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray'da 2019-2020 sezonu hazırlıkları başlıyor.

Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları başlıyor, System.String[]
Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray'da 2019-2020 sezonu hazırlıkları başlıyor.
Galatasaray Kulübünden yapılan açıklamaya göre, sarı-kırmızılılar yarın teknik direktör Fatih Terim yönetiminde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde bir araya gelecek. Futbolcular yarın ve 5 Temmuz Cuma günü sağlık kontrolünden geçecek.
Hazıklıklarını 14 Temmuz Pazar gününe dek İstanbul'da sürdürecek Galatasaray, iki günlük iznin ardından 17 Temmuz Çarşamba günü kamp yapmak için Avusturya'nın Tirol eyaletine bağlı Seefeld kasabasına gidecek. Sarı-kırmızılı takım, bir haftalık kampın ardından 23 Temmuz Salı günü Türkiye'ye dönecek.
Galatasaray'ın sezon öncesi maç ve takip eden hazırlık dönemiyle ilgili bilgilendirme daha sonra yapılacak.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 03:21 Kaynak: AA
Spor
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