Galatasaray'da yeni sezon kombineleri satışa çıkıyor - Son Dakika

Galatasaray, 2020-2021 futbol sezonu kombine kartlarının 31 Ağustos Pazartesi günü saat 11.00'de satışa çıkacağını açıkladı.

Galatasaray'ın Türk Telekom Stadyumu'nda oynayacağı karşılaşmaları izlemek isteyen taraftarlar için kombineler satışa çıkıyor. Korona virüs salgını nedeniyle sınırlı sayıdaki kombinelerin satışının 31 Ağustos Pazartesi günü saat 11.00'de "passo.com.tr" internet adresinden ve Türk Telekom Stadyumu kombine satış ofislerinden yapılacağı duyuruldu. 2020-2021 sezonu sınırlı sayıda kombinelerine 2019-2020 kombine sahiplerine öncelikli olarak yapılacağı ifade edildi. Kombine satın alma önceliği bulunan taraftarlar, 17 Eylül Perşembe gününe kadar bu haktan faydalanabilecek. 2020-2021 futbol sezonu içerisinde seyircisiz oynanacak maçların ücret iadesinin de yapılmayacağı aktarıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu daha önce yaptığı açıklamada, Süper Lig 2020-2021 sezonunda ekim ayından itibaren olmak üzere maçlarda, stadyumların kapasitesinin yüzde 30'u oranında taraftarın tribünlerde yer alabileceğini belirtmişti.

Galatasaray, 2020-2021 futbol sezonu avantajlı kombine fiyatlarını bin 350 TL, bin 530 TL, 2 bin 340 TL, 2 bin 925 TL, 3 bin 600 TL, 4 bin 500 TL, 5 bin 400 TL, 5 bin 850 TL ve 6 bin 750 TL olarak belirledi.

(İHA)