Son Dakika Haberleri: Galatasaray'da yeni transfer ilk idmanına çıktı
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Galatasaray'da yeni transfer ilk idmanına çıktı

5 dakika önce

Süper Lig'in ilk haftasında Yukatel Denizlispor'a 2-0 yenilen Galatasaray, 2. haftada evinde Konyaspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Galatasaray'da yeni transfer ilk idmanına çıktı, System.String[]
Süper Lig'in ilk haftasında Yukatel Denizlispor'a 2-0 yenilen Galatasaray, 2. haftada evinde Konyaspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Galatasaray Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki idmana yeni transfer Steven Nzonzi de katıldı.

Sarı-kırmızılı ekip, salondaki çalışmanın ardından sahada koordinasyon ve interval koşu çalışması yaptı.

Galatasaray, pas oyunun ardından çift kale maçla günü tamamladı.

Sarı-kırmızılı ekip, Konyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın sabah yapacağı antrenmanla devam edecek.
Galatasaray, Denizlispor, Konyaspor, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 08:59 
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