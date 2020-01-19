Galatasaray'da yeni transfer Saracchi ilk resmi maçında 11'de - Son Dakika

Galatasaray'ın devre arasında kadrosuna kattığı Marcelo Sarrachi ilk resmi maçına Denizspor karşısında çıktı. Maça 11 başlayan Emre Akbaba da 253 gün sonra Süper Lig karşılaşmasında görev aldı.

Süper Lig'in ikinci devresinin açılışında Denizlispor'u ağırlayan Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim, son oynanan kupadaki Çaykur Rizespor maçına göre 11'de 2 değişiklik yaptı. Kupa maçında sağ bekte Şener oynarken, Denizli karşısında Martin Linnes sağ beke geçti, sol bekte de Marcelo Sarrachi yer aldı. Kalede de Okan'ın yerine Muslera görev verdi.

Sarı-kırmızılılar, Muslera, Martin Linnes, Ryan Donk, Marcao, Mercelo Sarrachi, Michael Seri, Mario Lemina, Ömer Bayram, Sofiane Feghouli, Emre Akbaba ve Radamel Falcao 11'i sahada yer aldı.

Yedeklerde ise Okan, Şener, Ahmet, Adem, Selçuk, Belhanda, Mariano, Sekidika, Taylan, Emre Mor şans bekledi.

EMRE AKBABA 253 GÜN SONRA LİGDE FORMA GİYDİ

2018-2019 sezonunun 32. haftasında oynanan Çaykur Rizespor deplasmanında sakatlanan Emre Akbaba, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçında yine deplasmanda oynanan Rizespor maçıyla sahalara dönmüştü. Denizlispor maçına 11'de başlayan Emre, 253 gün sonra Süper Lig'de forma giydi. 27 yaşındaki futbolcuya müsabaka öncesinde sarı-kırmızılı taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.

SARRACHİ 11'DE, SEKİDİKA YEDEK

Devre arası transfer döneminde Alman ekibi RB Leipzig'den kiralık olarak transfer edilen Marcelo Saracchi de ilk resmi maçına Denizlispor karşısında çıktı. Bir diğer yeni transfer Jesse Sekidika yedek kulübesinde yer alırken, sıtma teşhisi konulan ve dün taburcu olan Henry Onyekuru maçı tribünden takip etti. İkinci devre lisansı çıkan Linnes de kupa maçının ardından ligde de görev aldı.

Maçın başlamasından önce Galatasaray Teknik Direktör Fatih Terim'e taraftarlar tarafından yoğun ilgi vardı. Sarı-kırmızılı taraftarlar Terim'e tezahüratlar yaparken, deneyimli teknik adam da tribünlere giderek karşılık verdi.

(Oğuzhan Ort/İHA)