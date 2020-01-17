Galatasaray'da yeni transferler Sekidika ve Saracchi sahaya çıkıyor! - Son Dakika
Son Dakika Spor Galatasaray'da yeni transferler Sekidika ve Saracchi sahaya çıkıyor! - Son Dakika Spor

Galatasaray'da yeni transferler Sekidika ve Saracchi sahaya çıkıyor!

6 saat önce

Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Çaykur Rizespor karşılaşmasında lisansları çıkarılmadığı için forma giyemeyen ikin oyuncu için pazar günü bu engel ortadan kalkacak.

Galatasaray'da yeni transferler Sekidika ve Saracchi sahaya çıkıyor!, System.String[]

Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Çaykur Rizespor karşılaşmasında lisansları çıkarılmadığı için forma giyemeyen ikin oyuncu için pazar günü bu engel ortadan kalkacak.


Teknik direktör Fatih Terim'in görev vermesi durumunda iki oyuncu da ilk kez sarı kırmızılı formayı giyecekler.


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Çaykur Rizespor, Türkiye Kupası, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 08:33 
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