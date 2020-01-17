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Galatasaray'da yeni transferler Sekidika ve Saracchi sahaya çıkıyor!
6 saat önce
Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Çaykur Rizespor karşılaşmasında lisansları çıkarılmadığı için forma giyemeyen ikin oyuncu için pazar günü bu engel ortadan kalkacak.
Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Çaykur Rizespor karşılaşmasında lisansları çıkarılmadığı için forma giyemeyen ikin oyuncu için pazar günü bu engel ortadan kalkacak.
Teknik direktör Fatih Terim'in görev vermesi durumunda iki oyuncu da ilk kez sarı kırmızılı formayı giyecekler.
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Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 08:33
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