Son Dakika Haberleri: Galatasaray'da yenilmezlik serisi 39'a çıktı
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Galatasaray'da yenilmezlik serisi 39'a çıktı

24 dakika önce

Galatasaray, Fenerbahçe beraberliği ile Türk Telekom Stadyumu'ndaki yenilmezliğini 39 maça çıkardı.

Galatasaray'da yenilmezlik serisi 39'a çıktı, System.String[]

Galatasaray, Fenerbahçe beraberliği ile Türk Telekom Stadyumu'ndaki yenilmezliğini 39 maça çıkardı. Sarı-kırmızılılar geride kalan karşılaşmalarda 32 galibiyet, 7 beraberlik aldı.


Galatasaray, ligde Türk Telekom Stadyumu'ndaki yenilmezliğini Fenerbahçe derbisinde de sürdürdü. Sarı-kırmızılılar, bu maçla birlikte 39 karşılaşmada rakiplerine 3 puan kaptırmadı. Aslan, söz konusu maçlarda 32 kez rakiplerini mağlup ederken, 7 defa da berabere kaldı. Cimbom, ligde sahasında en son 2016-2017 sezonunda Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup olmuştu. Galatasaray, bu alanda hem ligin devam eden en uzun yenilmezlik serisini hem de kendi tarihinin en uzun iç saha yenilmezlik serisini elinde bulunduruyor. - İSTANBUL

Türk Telekom Stadyumu, Galatasaray, Fenerbahçe, Spor

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 10:09 Kaynak: İHA
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