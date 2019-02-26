Son Dakika Haberleri: Galatasaray'da Yıllık Olağan Genel Kurul Toplanıyor

Galatasaray'da Yıllık Olağan Genel Kurul Toplanıyor

34 dakika önce

Galatasaray Kulübünün yıllık olağan genel kurul toplantısı, 16 Mart Cumartesi günü yapılacak.

Galatasaray'da Yıllık Olağan Genel Kurul Toplanıyor, System.String[]
Galatasaray Kulübünün yıllık olağan genel kurul toplantısı, 16 Mart Cumartesi günü yapılacak.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, yıllık olağan genel kurul toplantısı, 16 Mart Cumartesi günü saat 10.00'da Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde düzenlenecek. Yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı, çoğunluk aranmaksızın 23 Mart Cumartesi günü aynı yer ve saatte gerçekleştirilecek.

Toplantıda yönetim ve denetim kurullarının faaliyet raporu sunulacak ve raporlar görüşülecek. Yönetim kurulu, mali ve yönetsel bakımdam ayrı ayrı ibra edilmesi oylanacak.

E-Spor Federasyonunun kurulması ve resmi olarak tanınması sebebiyle, genel kurulda, yönetim kurulu e-spor şubesinin açılması hususunda üyelerden yetki isteyecek.

2004 yılında kurulan Galatasaray Europe GmbH şirketinin faaliyet göstermemesi ve zarar etmesi nedeniyle, gerekmesi halinde tasfiye edilmesi için yönetim kurulu yetki talep edecek.

Disiplin cezası alan üyelerin, başvuruları görüşülüp ayrı ayrı karara bağlanacak, 2019 yılı bütçe tasarısı görüşülecek ve bütçe oylanacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 04:11 Kaynak: AA

Galatasaray, Yenikadinda Gösterme, Spor
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