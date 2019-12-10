Galatasaray'da yolcu listesi belli oldu!

UEFA ile yapılan 4 yıllık Finansal Fair-Play anlaşması gereği, sattığı oyuncu bedelinden daha fazla transfer yapamayan, bonservis ve imza ücretlerinde eksiye düşme hakkı bulunmayan Galatasaray, kaynak arıyor. Sarı-Kırmızılılar, geniş çaplı transfer operasyonu için kalabalık bir satış listesi hazırladı.



Bu listenin ilk sırasında, Araplar'ın ciddi olarak ilgilendiği ve en azından kulübe 10 milyon Euro gelir getirmesi beklenen Belhanda var.



Sezonun formsuz ismi Feghouli de iyi bir teklif gelmesi durumunda tıpkı Belhanda gibi satılacak yıldızlar arasında bulunuyor. Takımın her iki beki Nagatomo ve Mariano da gözden çıkarılmış durumda.



Seri de gönderilebilir



Kontratları sezon sonunda bitecek olan bu iki futbolcunun devre arasında satılması ve böylece bir gelir kalemi daha oluşturulması düşünülüyor. Sakatlığı nedeniyle ilk yarıyı kapatan Andone ile sezonu kapatan Luyindama'nın kontratları da dondurulacak.



Takıma kiralık gelen Andone'nin, kulübü Brighton'a geri gönderilme ihtimali de mevcut. Takımdaki kiralık oyunculardan bir diğeri olan Seri'nin de sözleşmesinin feshedilmesi seçenekler arasında. (Fanatik)