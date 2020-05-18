Galatasaray'da yönetim ile Eşref Hamamcıoğlu gerginliğinde ikinci perde!

Spor Arena/ Ali Naci KÜÇÜK - Galatasaray Kulübü'nde yönetim kurulu ile divan arasındaki soğuk rüzgarlar esmeye devam ediyor... Geçen hafta Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu, salgın döneminde ligin devam etmesiyle ilgili bir demeç vermiş, yönetim de kulübün resmi sitesinden sert bir açıklama yaparak konuyla ilgili yönetim dışında yapılacak açıklamalara itibar gösterilmemesini istemişti. Önceki gün yeni bir gelişme yaşandı ve Divan Kurulu heyeti, yönetimle iletişime geçmeden telekonferans yöntemi ile toplantı kararı aldı.



Nisan ve mayıs toplantıları bir arada



Divan Kurulu heyetinden yapılan açıklamada, koronavirüs salgını nedeniyle gerçekleştirilemeyen nisan ve mayıs ayı divan kurulu toplantılarının 23 Mayıs Cumartesi günü telekonferans ile yapılacağı üyelere duyuruldu. Üyelere gönderilen e-postada, 9 Nisan'da yapılması planlanan ancak ileri bir tarihe ertelenen toplantının tam tarihi 23 Mayıs Cumartesi, saat 13.30 olarak duyuruldu. Bununla beraber, gerek toplantı planlaması gerekse gün ve saatle alakalı divan heyetinin, kulüp yönetim kurulu ile iletişime geçmediği ve herhangi bir bilgi vermediği ortaya çıktı.



Fenerbahçe de online yapmıştı



Kulüpte her ay düzenlenen Divan Kurulu toplantılarında üyelere görüş ve eleştirilerini dile getirme fırsatı verilirken, kulüp başkanı da söz alarak hem gündeme dair açıklamalar yapar hem de eleştirilere yanıt verirdi. Ancak sarı kırmızılı kulüpte ilk kez yapılacak 'online' divan kuruluyla ilgili Başkan Mustafa Cengiz veya yönetiminin bilgi sahibi olmadığı öğrenildi. Sarı kırmızılıların ezeli rakibi Fenerbahçe de geçtiğimiz günlerde divan toplantısını online yapmış, kulüp baaşkan Ali Koç da bu toplantıya katılarak söz almıştı.



