Galatasaray'ın yeni yönetiminde görev dağılımı yapıldı. Ali Polat Bengiserp ikinci başkan, Rezan Epözdemir ve Bikem Kanık başkan yardımcılığı, Şükrü Köksal Ünlü genel sekreter, Burçak Emre Zorlu muhasip üye ve Mehmet Remzi Sanver yönetim kurulu sözcüsü görevini yapacak.

Galatasaray Spor Kulübü'nde 19 Haziran tarihinde yapılan Olağan Seçim Genel Kurul Toplantısı neticesinde seçilen sarı-kırmızılıların 38. başkanı Burak Elmas ve 90. yönetim kurulunda görev bölümü yapıldı. Galatasaray'ın yeni yönetiminde görev dağılımı şöyle:

Başkan: Burak Elmas

İkinci Başkan: Ali Polat Bengiserp

Başkan Yardımcısı: Rezan Epözdemir

Başkan Yardımcısı: Bikem Kanık

Genel Sekreter: Şükrü Köksal Ünlü

Muhasip Üye: Burçak Emre Zorlu

Yönetim Kurulu Sözcüsü: Mehmet Remzi Sanver

-İHA-