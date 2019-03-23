Galatasaray'da Yönetim, Mali Yönden İbra Edilirken, İdari Yönden İbra Edilmedi (2)
56 dakika önce
- Oylamadan detaylar İSTANBUL - Galatasaray Kulübü mali genel kurulunda başkan Mustafa Cengiz ve yönetiminin ikinci dönemi mali yönden ibra edilirken, idari yönden ibra edilmedi.
- Oylamadan detaylar İSTANBUL - Galatasaray
Kulübü mali genel kurulunda başkan Mustafa Cengiz
ve yönetiminin ikinci dönemi mali yönden ibra edilirken, idari yönden ibra edilmedi.
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Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 11:36 Kaynak: AA
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