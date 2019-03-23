Son Dakika Haberleri: Galatasaray'da Yönetim, Mali Yönden İbra Edilirken, İdari Yönden İbra Edilmedi (2)

Galatasaray'da Yönetim, Mali Yönden İbra Edilirken, İdari Yönden İbra Edilmedi (2)

56 dakika önce

- Oylamadan detaylar İSTANBUL - Galatasaray Kulübü mali genel kurulunda başkan Mustafa Cengiz ve yönetiminin ikinci dönemi mali yönden ibra edilirken, idari yönden ibra edilmedi.

- Oylamadan detaylar İSTANBUL - Galatasaray Kulübü mali genel kurulunda başkan Mustafa Cengiz ve yönetiminin ikinci dönemi mali yönden ibra edilirken, idari yönden ibra edilmedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 11:36 Kaynak: AA

Mustafa Cengiz, Galatasaray, Güncel
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