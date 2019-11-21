Galatasaray'da yönetime nazar değdi!

Başkan yardımcısı Yusuf Günay'ın böbreklerindeki iltihaplanma nedeniyle dün önemli bir operasyon geçirdiği ortaya çıktı.



Boyun fıtığı olan 2. Başkan Abdurrahim Albayrak'ın da hafta başında hastaneye kaldırılıp anjiyo olduğu öğrenildi.

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