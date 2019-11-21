Son Dakika Haberleri: Galatasaray'da yönetime nazar değdi!
Son Dakika Spor Galatasaray'da yönetime nazar değdi! - Son Dakika Spor

Galatasaray'da yönetime nazar değdi!

6 saat önce

Başkan yardımcısı Yusuf Günay'ın böbreklerindeki iltihaplanma nedeniyle dün önemli bir operasyon geçirdiği ortaya çıktı.

Galatasaray'da yönetime nazar değdi!, System.String[]

Başkan yardımcısı Yusuf Günay'ın böbreklerindeki iltihaplanma nedeniyle dün önemli bir operasyon geçirdiği ortaya çıktı.


Boyun fıtığı olan 2. Başkan Abdurrahim Albayrak'ın da hafta başında hastaneye kaldırılıp anjiyo olduğu öğrenildi.

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da,

Abdurrahim Albayrak, Yusuf Günay, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 10:11 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Mehmet Metiner'den "Erdoğan'la görüşen CHP'li" iddiası hakkında açıklama: Kılıçdaroğlu algı operasyonu yapıyor
Uluslararası Profesyonel Futbolcular Birliği oyuncuları Türkiye'ye gitme konusunda uyardı Belhanda'dan şok karar: Kadro dışı kalsam bile gitmem Model Sophia Thomalla sevgilisi Loris Karius hakkında konuştu: Maço bir erkek, yüzüme kapı çarpar

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.11.2019 16:26:46. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Galatasaray'da yönetime nazar değdi!
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]