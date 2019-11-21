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Galatasaray'da yönetime nazar değdi!
6 saat önce
Başkan yardımcısı Yusuf Günay'ın böbreklerindeki iltihaplanma nedeniyle dün önemli bir operasyon geçirdiği ortaya çıktı.
Başkan yardımcısı Yusuf Günay'ın böbreklerindeki iltihaplanma nedeniyle dün önemli bir operasyon geçirdiği ortaya çıktı.
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Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 10:11
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