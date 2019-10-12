Galatasaray'da yüksek gerilim

SARI kırmızılı kulübün 114. kuruluş yıl dönümü adına Ali Sami Yen'in kabri başında gerçekleşen anma töreninde önce soğuk rüzgarlar, sonra yüksek gerilim vardı. G. Saray Başkanı Mustafa Cengiz ve divan kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu, anma töreninde önce selamlaşmadı, ardından birbirlerine el kol hareketleri ile hitap etti! Çarşamba günü gerçekleşen divan toplantısında kulüpte eşine az rastlanır şekilde yönetime göndermede bulunan Eşref Hamamcıoğlu, "İktidar olmak muktedir olmak anlamına gelmiyor. G.Saray kulübü çaresiz değildir" demiş ve gerilimin ateşini yakmıştı.



Mezarlıkta buz gibi



Divan kurulu Başkanı Hamamcıoğlu'nun bu sözleri sonrası gelişen olumsuz durum, dün yapılan anma törenine yansıdı. Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Ali Sami Yen'in kabri başına gelirken selam vermeyerek Hamamcıoğlu'nu pas geçti. İkili birbirlerinin yüzüne bakmadı. Dua sırasında Eşref Hamamcıoğlu, başkan Cengiz'in yanına gelirken, sarı kırmızılı kulübün başkanı el kol hareketleri ile "Çok sıkıştırdın, ileriye git"' şeklinde işaret yaptı.



'Saygımdan susuyorum'



Hamamcıoğlu da başkana aynı şekilde karşılık vererek, "Öne çık" işareti yaparken, bu gerilim dua sonrasına da yansıdı. Birbirlerini adeta yok sayan ikili, yüz yüze gelmemeye özen gösterdi. Tören sonrası konuşan Cengiz, kulüp kurucularını anarak, "Onlar bize bir bayrak, bir sembol emanet etti. Bizim görevimiz bu sembolü onurla, gururla dünyanın en tepesine taşımak ve her zaman orada sürgit kalmasını sağlamak. Bu yolda bizim bir karınca kadar katkımızı olursa bundan onur ve gurur duyarız yönetim olarak" diye konuştu.



Bazı kürsüler hadsizce kullanılıyor



Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Eşref Hamamcıoğlu ile aralarında yaşananlarla ilgili bir açıklama yaptı. Feriköy Mezarlığı'ndaki anma töreni sonrası konuşan Cengiz, divan kurulu toplantısında kendisine yapılan eleştirilere cevap vermediğinin hatırlatılması üzerine şöyle konuştu: "Bu konuda hafta içinde geniş açıklamalarda bulunacağım. Maalesef bazı kürsüler hadsiz şekilde kullanılmaktadır. Ali Sami Yen'in mezarı başında bu polemiklere girmek istemiyorum. Hafta içi gerekli açıklamaları yapacağım." SEBA'YA DA ZiYARET Anma töreni konusunda Cengiz, "Sevgili kurucumuz, büyük Galatasaraylı Ali Sami Yen'i burada ikinci defa anma onuruna erdim. Bu benim için yaşamımda olabilecek en mutlu şeylerden birisi" dedi. Cengiz, Feriköy Mezarlığı'nda bulunan Beşiktaş Kulübü eski başkanı Süleyman Seba'nın mezarını da ziyaret etti.