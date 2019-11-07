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Galatasaray'da Yunus Akgün fırtınası

6 saat önce

Galatasaray'da geçen sezon Ozan Kabak ile birlikte parlayan yıldızlardan olan Yunus Akgün U19 takımı ile gösterdiği performansla yeniden A Takım'a göz kırpıyor.

Galatasaray'da Yunus Akgün fırtınası, System.String[]

Galatasaray'da geçen sezon Ozan Kabak ile birlikte parlayan yıldızlardan olan Yunus Akgün U19 takımı ile gösterdiği performansla yeniden A Takım'a göz kırpıyor.


A Takım ile idmanlara çıkan ancak U19 ile maçlarda mücadele eden Yunus Akgün son haftalarda hem ligde hem de UEFA Gençlik Ligi'ndeki performansı ile dikkatleri üzerine çekti.


Real Madrid ile deplasmanda oynanan ve Galatasaray U19 takımının 4-2 kazandığı maçın kahramanı olan Yunus Akgün 2 asist ve 1 golle maça damga vurdu.


Gazişehir maçına 11'de çıkabilir


U19 Ligi'nde de son 1 ay içinde 3 gol, 4 asistle mücadele eden Yunus Akgün yeniden A Takımla maçlara çıkmayı bekliyor. Fatih Terim'in takımın kötü performansından dolayı bu hafta Yunus Akgün'ü Gazişehir maçında 11'de oynatması bekleniyor.


4 yıllık sözleşme imzalamıştı


Galatasaray alt yapısında yetişen ve 11 yıldır sarı-kırmızılı formayı terleten genç yıldız adayı kısa süre önce sezon sonunda bitecek sözleşmesini 4 yıl daha uzatmıştı. Yunus Akgün'ün sözleşmesinde serbest kalma maddesi de bulunmuyor.


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Galatasaray, Yunus Akgün, Real Madrid, Ozan Kabak, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 04:05 
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