Galatasaray'da Zach Hankins ile yollar ayrıldı - Son Dakika

Galatasaray, erkek basketbol takımının yeni transferlerinden ABD'li basketbolcu Zach Hankins'in sağlık problemlerinden dolayı karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdıklarını açıkladı.

Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımımızın bu yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Zach Hankins ile kulübümüzün yolları, oyuncunun yaşadığı ve sezon öncesi hazırlık dönemimizi etkileyecek sağlık problemleri sebebiyle karşılıklı anlaşma yoluyla ayrılmıştır. Zach Hankins'e geçmiş olsun dileklerimizi iletir, kariyerinin geri kalanı için başarılar dileriz" denildi.

Galatasaray, 4 Ağustos'ta Zach Hankins ile 1 yıllık sözleşme imzaladığını açıklamıştı.

(İHA)