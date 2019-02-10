Son Dakika Haberleri: Galatasaray'da Zirve ile Puan Farkı 6'ya İndi

Galatasaray'da Zirve ile Puan Farkı 6'ya İndi

33 dakika önce

Lider M. Başakşehir'in puan kaybettiği haftada evinde Trabzonspor'u mağlup eden Galatasaray zirve ile puan farkını 6'ya indirdi.

Galatasaray'da Zirve ile Puan Farkı 6'ya İndi, System.String[]
Lider M. Başakşehir'in puan kaybettiği haftada evinde Trabzonspor'u mağlup eden Galatasaray zirve ile puan farkını 6'ya indirdi.

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu'nda karşılaştığı Trabzonspor'u mağlup ederek, puanını 39'a çıkardı. Sarı-kırmızılılar böylece lig lideri M. Başakşehir'in sahasında BB Erzurumspor ile berbere kalmasını iyi kullandı ve puan farkını 6'ya indirdi. Ligde Başakşehir 45 ile birinci sırada yer alıyor. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 09:12 Kaynak: İHA

Türk Telekom Stadyumu, Başakşehir, Trabzonspor, Galatasaray, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Mbaye Diagne Attı, Sosyal Medya Yıkıldı Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Çanakkale Savaşı ile Galatasaray-Trabzonspor Maçını Bir Tuttu

Trabzonsporlular, Hakem Ümit Öztürk'ün Penaltı Kararına İsyan Etti Ahmet Çakar Hakem Ümit Öztürk'e Ateş Püskürdü: Trabzonspor Katlediliyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.2.2019 21:45:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Galatasaray'da Zirve ile Puan Farkı 6'ya İndi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]