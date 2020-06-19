Galatasaray'da zirveden ayrılık kararı çıktı!

Galatasaray Yönetim Kurulu önceki gün, rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören Kulüp Başkanı Mustafa Cengiz'in evinde toplandı.



Toplantıda basketbol şubesi ile alakalı önemli iki ayrılık yaşandı. Sarı kırmızılılarda basketboldan sorumlu olan yöneticiler Ömer Cansever ve Erol Özmandıracı görevlerini bıraktı.



İki idareci basketbol şubesinde profesyonel bir kulüp çalışanı ile yaşanan problemlerden rahatsızlıklarını dile getirdi ve ardından bu şubede değişikliğe gidilmesi kararı aldı. Cansever ve Özmandıracı'nın basketbol şubesindeki görevlerinden ayrılmasının ardından yeniden bir yapılanmaya gidileceği belirtildi.



