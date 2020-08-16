Galatasaray, daha önce korona virüs test sonuçları pozitif çıkan iki futbolcusunun yeni...

Galatasaray, daha önce korona virüs test sonuçları pozitif çıkan iki futbolcusunun yeni sonuçlarının negatif olduğunu açıkladı.

Galatasaray, daha önce korona virüs test sonuçları pozitif çıkan iki futbolcusunun yeni sonuçlarının negatif olduğunu açıkladı. - İSTANBUL

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2020 12:43

Kaynak: İHA

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