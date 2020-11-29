Galatasaray'daki 7 eksik rakipleri yanılttı - Son Dakika

Galatasaray'daki 7 eksik rakipleri yanılttı

29.11.2020 10:00
Galatasaray'daki 7 eksik rakipleri yanılttı, System.String[]

Sarı-kırmızılılar, zor süreçten çok daha güçlü çıktıSerhan TÜRK / DHA İstanbul Galatasaray, 7 eksikle gitti Çaykur Rizespor deplasmanından 4-0'lık galibiyetle döndü.

Sarı-kırmızılılar, zor süreçten çok daha güçlü çıktı

Serhan TÜRK/ DHA İstanbul

Galatasaray, 7 eksikle gitti Çaykur Rizespor deplasmanından 4-0'lık galibiyetle döndü.

Hes Kablo Kayserispor karşısında geçen hafta kaybedilen iki puan Galatasaray camiasında keyifleri kaçırmıştı. Sarı-kırmızılılarda Arda Turan, Radamel Falcao, Ryan Babel, Omar, Okan Kocuk ve Younes Belhanda gibi önemli eksiklilerin yanına bir de Saracchi eklenmişti. Son yıllarda çok zorlu geçen Çaykur Rizespor deplasmanı öncesi endişe duyanların sayısı ise az değildi. Ancak teknik direktör Fatih Terim ve öğrencileri eksik olmalarına rağmen çok inançlıydı. Doğru plan ve inanç Galatasaray'a Rize'de farklı bir skorla zafer getirdi.

BU SEZON BİR İLKGalatasaray, çok zorlu geçmesi beklenen müsabakada Rize ağlarına tam 4 gol yolladı. Sarı-kırmızılılar bu sezon ilk defa bir lig maçında 4 gole ulaştı. DIAGNE ŞANSSIZLIĞINI KIRDIGalatasaray'da dün geceye kadar eleştiri oklarının hedefinde olan Mbaye Diagne, bu sezon ligde ilk defa penaltı dışında gol atmayı başarırken, maçın ikinci yarısındaki iyi performansını hat-trick yaparak süsledi. Teknik heyet ve taraftarla buzları eriten Senegalli futbolcu, yeniden umut saçtı. Diagne bu performansıyla önümüzdeki hafta oynanacak Atakaş Hatayspor maçında da yerini garantiledi.TAYLAN'DAN SİFTAHSezon başından bu yana Galatasaray'da en çok dikkat çeken performansa imza atan Taylan Antalyalı, istikrarlı gidişatını müthiş bir golle de süsleyerek bu sezon siftah yaptı. KARANTİNA BİTİYORGalatasaray'da koronavirüse yakalandıkları için karantina sürecinde olan 5 futbolcu, testlerinin negatif çıkması kesinleştikten sonra önümüzdeki hafta hazır oldukları takdirde forma giyebilecek. 7 eksikli haftadan 3 puanla dönen Galatasaray'ın, Hatay maçına tam kadro çıkması bekleniyor.TERİM'İ SEVİNDİRDİLER

Galatasaray'da özellikle milli arada saha parselasyonu zerinde duran teknik direktör Fatih Terim'in istekleri Rize karşısında yerine getirildi. Terim, oyuncularının aynı disiplinde lige devam etmesini istiyor.


Galatasaray'daki 7 eksik rakipleri yanılttı

Galatasaray, İstanbul, Türk, DHA, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Galatasaray'daki 7 eksik rakipleri yanılttı - Son Dakika Spor


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