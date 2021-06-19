Sarı-Kırmızılı kulüpte yeni başkanın belli olmasına saatler kaldı. Saat 15.00'te oy verme işlemi tamamlandı ve sayıma geçildi. 1 numaralı sandıkta Eşref Hamamcıoğlu ismi ön plana çıktı. Galatasaray Lisesi kökenli üyelerin oylarının ilk sandıklarda daha fazla olduğu belirtiliyor.
Diğer sandıkların açıklanmasıyla 47 yaşındaki başkan adayı Burak Elmas'ın, Hamamcıoğlu'nu yakalayacağı konuşuluyor. Şu an için Eşref Hamamcıoğlu ve Burak Elmas isimleri başkanlık için ön plana çıkmış durumda.
1 Numaralı sandık:
Eşref Hamamcıoğlu: 48
Metin Öztürk: 32
Burak Elmas: 27
Yiğit Şardan: 16
İbrahim Özdemir: 5
Son Dakika › Spor › Galatasaray'daki başkanlık seçiminde heyecan dorukta! Açılan ilk sandıklarda Eşref Hamamcıoğlu adına atılan oy sayısı daha fazla çıktı - Son Dakika Spor