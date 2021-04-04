Galatasaray'daki düşüş engellenemiyor

Fatih Terim, Ankaragücü mağlubiyetiyle başlayan düşüşün önüne geçemedi

Takımın ahengi bozuldu !..

Geriye düştüğü maçları çeviremiyor

SERHAN TÜRK/ İSTANBUL,- Galatasaray, Hatayspor deplasmanında farklı yenilerek şampiyonluk yarışında ağır yara alırken, eksik oyuncuların yokluğunda sergilenen etkisiz futbol, sarı-kırmızılıları kalan haftalar için umutsuz bir havaya bürüdü. Umutsuzluğun en büyük nedeni de maçtan sonra Levent Şahin'in de dile getirdiği gibi sahada mücadele etmeyen futbolcuların Galatasaray'a yakışmayan oyun sergilemesi oldu. 5 hafta öncesine kadar Süper Lig'in lideri olan, üst üste kazandığı 8 maçla şampiyonluk yolunda avantaj elde eden, ezeli rakibi Fenerbahçe'yi deplasmanda yenen Galatasaray'ın yaşadığı düşüş tartışma yarattı.

TAKIMIN AHENGİ BOZULDU !..

Teknik direktör Fatih Terim'in, takımda Ankaragücü mağlubiyetiyle başlayan düşüşün önüne geçemediği görüldü. Son 2 haftada takımı Florya'da çalıştıran, milli futbolcuların yokluğu nedeniyle her zamankinden daha çok ilgilenip antrenman metotlarını belirleyen Terim, oyuncularla birebir ilgilense de motivasyonu sağlayamadı. Tecrübeli teknik adamın, geride kalan haftaların bazılarında Taylan'ı birçok maçta yedek bırakması, Mostofa Mohamed formdayken Falcao'nun ilk 11'e girmesiyle çift forvete dönmesi ve Mısırlı forvetin etkinliğinin azalması dikkat çeken önemli detaylar. Mohamed'in, son haftalarda gol yollarında suskun kalması da dikkatlerden kaçmadı. Terim'in ayrıca; Onyekuru, Saracchi ve Gedson Fernandes'i formsuz olmalarına rağmen ısrarla oynatması tartışılan diğer nokta. Marcao ve Luyindama'nın yokluğunda asıl mevkisi stoper olan Ozornwafor'un Hatay karşısında yedek kalması, yerine Gedson Fernandes'in bu mevkide görevlendirilmesi de eleştiri oklarını Terim'e yöneltti. Gedson daha sonra arta sahaya geçerek daha verimli oldu.

GERİYE DÜŞTÜĞÜ MAÇLARI ÇEVİREMİYORSon 5 maçta 11 puan kaybeden Galatasaray'ın etkisiz futbolunun yanı sıra oyuncuların şampiyonluk yarışındaki konsantrasyon kaybı, yaşanan düşüşteki diğer önemli etkenlerden biri.Sarı-kırmızılı takım bu sezon ilk golü yiyip geriye düştüğü maçlarda öne geçememenin sıkıntısını çok hissetti. Galatasaray, yenik duruma düştüğü Kasımpaşa Beşiktaş , Ankaragücü, Sivasspor Rizespor ve Hatayspor mücadelelerini kazanamadı.

Son haftalarda savunmadaki bireysel hataların ön plana çıktığı sarı-kırmızılılar, Süper Lig'in en az gol yiyen takımı olma unvanını da kaybetti. Galatasaray, Muslera'nın sakat olduğu dönemde Fatih ve Okan'ın kaleyi koruduğu süreçte topu ağlarında en az gören takım konumundaydı. Muslera'nın formda dönüşüyle de az gol yiyen görüntüsünü sürdüren Galatasaray, son 5 haftada 11 gol yiyince bu özelliğini kaybetti.