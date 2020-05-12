Galatasaray'dan 19: 05'te Fenerbahçe paylaşımı!

Galatasaray'ın resmi Twitter hesabı, saat 19: 05'te yaptığı paylaşımla ezeli rakibi Fenerbahçe'ye göndermede bulundu.



12 Mayıs 2012 tarihinde Fenerbahçe'nin stadında kazanılan şampiyonluğa göndermede bulunulurken "Her şey unutulur hatıralar kalır, size her Mayıs bizi hatırlatır" sözlerine yer verildi.



Paylaşımda ayrıca maçtan görüntüler de kullanıldı.





Galatasaray'ın 19: 05'te yaptığı paylaşım: "Her şey unutulur hatıralar kalır, size her Mayıs bizi hatırlatır"pic.twitter.com/KOzeku8X0n



— Spor Arena (@sporarena) May 12, 2020