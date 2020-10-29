Galatasaray'dan '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı' kutlaması
29.10.2020 11:51
- Galatasaray'dan '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı' kutlaması Galatasaraylı futbolcular ve Teknik Direktör Fatih Terim, çekilen video ile 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.
- Galatasaray'dan '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı' kutlaması
İSTANBUL - Galatasaraylı futbolcular ve Teknik Direktör Fatih Terim, çekilen video ile 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.
Galatasaray, cumhuriyetin 97. yıl dönümünü kutlamak amacıyla bir video yayınladı. Sarı-kırmızılıların sosyal medya hesabından paylaşılan videoda futbolcular ve Teknik Direktör Fatih Terim, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı. Galatasaraylı oyuncular "Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve büyük Türk milletinin kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'nin 97. yıl dönümünü eşsiz bir heyecanla ve sonsuz bir gururla kutluyoruz" mesajını verirken, Fatih Terim ise, "Cumhuriyetimizi kazandıran kahramanlarımız minnetle anıyorum. Vatanımızı vatan yapan bayramımızı kutluyorum" dedi.
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