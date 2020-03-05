Galatasaray'dan 30 milyonluk sponsorluk anlaşması! - Son Dakika
Son Dakika Spor Galatasaray'dan 30 milyonluk sponsorluk anlaşması! - Son Dakika Spor

Galatasaray'dan 30 milyonluk sponsorluk anlaşması!

6 saat önce

Galatasaray Kulübü'den sponsorluk açıklaması geldi.

Galatasaray'dan 30 milyonluk sponsorluk anlaşması!, System.String[]

Galatasaray Kulübü'den sponsorluk açıklaması geldi. Açıklamada "Türk Telekomünikasyon A.Ş. tarafından Şirketimize 2020-2021 sezonu için 30 milyon TL ödenecektir." ifadeleri kullanıldı.


İşte Galatasaray'ın açıklaması;


"Şirketimiz ve Galatasaray Spor Kulübü Derneği ile Türk Telekomünikasyon A.Ş. arasında devam eden pazarlama, reklam ve tanıtım amacıyla isim hakkı sözleşmesinin yürürlük süresinin 2020-2021 futbol sezonlarını kapsayacağı ve 2020-2021 yılı futbol sezonu sonunda sona ereceği hususunda ilgili taraflarca mutabık kalınmıştır. Bu anlaşma gereği Türk Telekomünikasyon A.Ş. tarafından Şirketimize 2020-2021 sezonu için 30 milyon TL ödenecektir."


Galatasaray Spor Kulübü, Türk Telekom, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 07:39 
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