Galatasaray'dan 30 milyonluk sponsorluk anlaşması!

Galatasaray Kulübü'den sponsorluk açıklaması geldi. Açıklamada "Türk Telekomünikasyon A.Ş. tarafından Şirketimize 2020-2021 sezonu için 30 milyon TL ödenecektir." ifadeleri kullanıldı.



İşte Galatasaray'ın açıklaması;



"Şirketimiz ve Galatasaray Spor Kulübü Derneği ile Türk Telekomünikasyon A.Ş. arasında devam eden pazarlama, reklam ve tanıtım amacıyla isim hakkı sözleşmesinin yürürlük süresinin 2020-2021 futbol sezonlarını kapsayacağı ve 2020-2021 yılı futbol sezonu sonunda sona ereceği hususunda ilgili taraflarca mutabık kalınmıştır. Bu anlaşma gereği Türk Telekomünikasyon A.Ş. tarafından Şirketimize 2020-2021 sezonu için 30 milyon TL ödenecektir."



