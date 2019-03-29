Son Dakika Haberleri: Galatasaray'dan 75 milyon lira ödeme

Galatasaray'dan 75 milyon lira ödeme

1 saat önce

Sarı-kırmızılı kulüp, yapılan ödemeyle UEFA Kulüp Lisansı için gerekli koşulların yerine getirildiğini açıkladı.

Galatasaray'dan 75 milyon lira ödeme, System.String[]
Sarı-kırmızılı kulüp, yapılan ödemeyle UEFA Kulüp Lisansı için gerekli koşulların yerine getirildiğini açıkladı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 06:12 

Ekonomi
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