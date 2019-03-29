Galatasaray'dan 75 milyon lira ödeme
1 saat önce
Sarı-kırmızılı kulüp, yapılan ödemeyle UEFA Kulüp Lisansı için gerekli koşulların yerine getirildiğini açıkladı.
Sarı-kırmızılı kulüp, yapılan ödemeyle UEFA Kulüp Lisansı için gerekli koşulların yerine getirildiğini açıkladı.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 06:12
UEFA Açıkladı! En Başarılı Türk Takımı Beşiktaş
Galatasaray'da Türkler Fedakarlık Yaptı! Krizin Eşiğinden Dönüldü
Galatasaray'dan UEFA Açıklaması: 75 Milyon Lira Ödendi
Fitch: Türk Bankalarının Önemli Tamponları Var