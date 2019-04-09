Galatasaray'dan 9 Aylık Dönemde 81 Milyon Kar
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Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ, 1 Haziran 2018-28 Şubat 2019 döneminde 81 milyon lira kar elde etti.
Galatasaray
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 09:30 Kaynak: AA
Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ, 1 Haziran 2018- 28 Şubat
2019 döneminde 81 milyon lira kar elde etti.
Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamaya göre, şirket, 1 Haziran 2018-28 Şubat 2019 döneminde 80 milyon 984 bin 234 lira kar elde etti.
Şirket, bir önceki dönem olan 1 Haziran 2017- 28 Şubat 2018 arasında 154 milyon 792 bin 68 lira zarar etmişti.
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