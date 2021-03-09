Galatasaray'dan gelen açıklama: Usulden red! - Son Dakika

Galatasaray, aleyhine açılan genel kurul kararının iptali davasının İstanbul 12. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 08.03.2021 tarihli duruşmasında dava şartı yokluğu sebebi ile usulden reddine karar verildiğini açıkladı.

Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Şirketimiz Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş hissedarı Hasan Ahmet Özdoğan tarafından, 14.12.2020 tarihinde gerçekleştirilen Şirketimiz yıllık olağan genel kurul toplantı gündeminin 14. maddesinde yer alan ve Şirketimizin finansal yeniden yapılandırılması hakkında yönetim kuruluna yetki verilmesine ilişkin olarak alınan genel kurul kararının iptali ve 14. Maddenin uygulanmasının tedbiren durdurulması için 29.12.2020 tarihinde açılmış olan iptal davasının, İstanbul 12. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 08.03.2021 tarihli duruşmasında dava şartı yokluğu sebebi ile usulden reddine karar verilmiştir" denildi.

(İHA)