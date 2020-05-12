Galatasaray'dan açıklama! 'TFF'nin aldığı karar doğrultusunda...' - Son Dakika
Son Dakika Spor Galatasaray'dan açıklama! 'TFF'nin aldığı karar doğrultusunda...' - Son Dakika Spor

Galatasaray'dan açıklama! 'TFF'nin aldığı karar doğrultusunda...'

6 saat önce

Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde: Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu'nun görev, yetki ve sorumluluğundaki konular hakkında kulübümüzü temsilen sadece Galatasaray Spor Kulübü Başkanı ve bu konuda yetkilendirilmiş yönetim kurulu üyeleri açıklamalarda bulunabilir.

Galatasaray'dan açıklama! 'TFF'nin aldığı karar doğrultusunda...', System.String[]

Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde:


Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu'nun görev, yetki ve sorumluluğundaki konular hakkında kulübümüzü temsilen sadece Galatasaray Spor Kulübü Başkanı ve bu konuda yetkilendirilmiş yönetim kurulu üyeleri açıklamalarda bulunabilir.


Bunların dışında yapılan açıklama ve görüşler kişilerin şahsi görüşleri olup, kulübümüzü bağlamaz.


Bu kapsamda Galatasaray Spor Kulübü adına yetkili ve sorumlu kişiler dışında yapılan açıklamalara itibar edilmemesini kamuoyunun bilgisine sunarız.


Diğer taraftan, Futbol A Takımımız Türkiye Futbol Federasyonu'nun liglerin oynanması yönünde almış olduğu karar doğrultusunda antrenmanlara devam etmektedir.


Kamuoyuna saygıyla duyurulur.


DİVAN KURULU BAŞKANI EŞREF HAMAMCIOĞLU NE DEMİŞTİ?


Galatasaray Kulübü Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verilen ligleri 12 Haziran'da başlatma kararını yadırgadığını söyledi.


Hamamcıoğlu, video konferans yöntemiyle AA muhabirine yaptığı açıklamada, TFF'nin son dönemde aldığı kararları doğru bulmadığını dile getirerek, "Salgın sorununun ülkemizi derinden etkilediğinden beri federasyonun almış olduğu kararları, süreç ve zamanlama olarak çok isabetli bulmuyorum." dedi.


Salgının ilk döneminde liglerin oynanmamasına yönelik taleplerin TFF tarafından uygun görülmediğini aktaran Hamamcıoğlu, şunları kaydetti:


"Ligler seyircisiz oynansın, hatta oynanmasın' feryatları yükselirken federasyon 'Hayır oynanacak.' dedi. Sonuçlarını gördük. Bu sonuçları en ağır yaşayan kulüplerden biri de biziz. Bu kadar bilgi birikimi ve veri varken, federasyonun, anladığımız kadarıyla Sağlık Bakanlığının desteğini almaksızın veya sorumluluğu paylaşmaksızın, '12 Haziran'da ligler seyircisiz oynanacaktır' kararını çok yadırgıyorum. Hem sporsever bir yurttaş hem de Galatasaray Kulübü Divan Kurulu Başkanı olarak yadırgıyorum. Spor müsabakalarındaki tek paydaş onu yöneten federasyon, müsabakalar katılan sporcular, idareciler ile basın


mensupları değil. Bunların aileleri var. Bu takımlara gönül veren taraftarlar var."


Galatasaray Kulübü Divan Kurulu Başkanı Hamamcıoğlu, maçların oynanması için uygun şartların bulunmadığını savunarak, "Şimdi 12 Haziran'da oynanacağını varsayalım, ülkemizde bir seyahat yasağı var şu anda. Deplasmana gidecek takımlar nasıl seyahat edecek. Hangi otellerde hangi şartlarda kalacaklar. Federasyon tarafından bu düşünülmüşse açıklanmalı ki insanlarda en ufak bir endişe olmasın. Burada en önemli unsur olan sporcularımız ne düşünüyor? Sağlık konusunda bu kadar hassas olduğumuz bir dönemde bunlara 'Hadi gelin oynayacaksınız.' diye bir emir veremezsiniz." ifadelerini kullandı.


Futbolcuların uzun zamandan beri bağlı bulundukları derneklerden ziyade kendilerini transfer eden anonim şirketlerinin çalışanları statüsünde olduğunu anlatan Hamamcıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:


"Burada bir işçi işveren ilişkisi var. Ligler açıldıktan sonra bizim bir idarecimiz, sporcumuz salgına yakalanırsa, bu çalıştığı sırada uğradığı bir kaza olacak sonuçta. Burada iş kanunu, sigortalar devreye girer. Bunun altından kim kalkacak. Liglerin 12 Haziran'da başlamasının getirebileceği olumsuz sonuçların sorumlusu kim? Bunun belli olması lazım. Bu işin önce takip edilebilir bir sorumlusunun çıkması lazım. Çok başarıyla bu işi sürdüren Sağlık Bakanlığının Bilim Kurulu var, onlardan oynanabileceği konusunda bir yeşil ışık gelmedi. Federasyon böyle bir sorumluluğun altına girebiliyorsa, bunu açık olarak beyan etmeli. Federasyonun protokolünü gördük. Bunların büyük bir çoğunluğu uygulanamayacak şartlar. Umarım federasyon bu kararını tekrar gözden geçirir ve yeni bir karar alır."


"İlk 4 sırada yer alan takımlar arasında bir play-off yapılabilir"


Eşref Hamamcıoğlu, Süper Lig'in tamamlanması konusunda zaman zaman farklı senaryoların da konuşulduğunu anlatarak, konuşmasına şöyle devam etti:


"Bunlardan biri 'Beyaz Lig' yapmak. Yani ligi bu sene oynanmamış kabul etmek. Bu da spor ruhu açısından büyük adaletsizlik olur diye düşünüyorum. Çünkü yıl boyunca başarı için mücadele etmiş sporcularımız var. Fikirlerine çok değer verdiğim kulüp üyelerimiz, dostlarımızla konuştuğumda belki ilk 4 sırada yer alan takımlar arasında bir play-off yapmak olabilir. Çünkü puan sıralamasına bakınca şampiyon olma olasılığı olan 4 kulüp var. Bunlar arasında play-off yapılabilir. 12 Haziran'da değil de daha ileriki bir tarihte olabilir. Ligden de düşme kalksın ve seneye de lig 20 takımla oynansın."


"Başkanımızın mücadeleci kişiliği, bu işin üstesinden gelmesini sağlayacaktır"


Eşref Hamamcıoğlu, hastalığı nedeniyle ameliyat geçiren kulüp başkanı Mustafa Cengiz'in bir an önce sağlığına kavuşmasını dileyerek, "Sizin aracılığınızla bir kere daha değerli Başkanımıza, ailesine, sevenlerine ve tüm camiamıza 'geçmiş olsun' dileklerimizi iletmek istiyorum. En büyük temennimiz bir an önce şifa bulup, tekrar aramıza dönmesidir." dedi.


Mustafa Cengiz'in ilk ameliyatının başarılı geçtiğini anlatan Hamamcıoğlu, "Dualarımızla ve pozitif enerjiyle kendisine destek vermekten başka bir şey şu an elimizden gelmiyor. Şimdilik sadece yakınları görüşüyor. Mesaj yoluyla temennilerimizi iletebildik. İlk olarak beyin ameliyatı yapıldı. Başarıyla geçtiğini öğrendik. Arızalı olabilecek hadisenin ortadan kaldırıldığını duyduk, sevindik. Bundan sonra diğer aşamalar devam edecektir. Kendisine güç diliyoruz. Başkanımızın mücadeleci ve inatçı kişiliği, bunu pozitif anlamda söylüyorum, bu işin üstesinden gelmesine en büyük yardımı sağlayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.


"Topyekün bir seferberlik lazım"


Eşref Hamamcıoğlu, Galatasaray'ın da diğer kulüpler gibi koronavirüs salgınından etkilendiğini vurgulayarak, "Galatasaray da gelir gider üzerine kurulmuş bir kulüp. Fakat bir şirketten farklı olarak kendisine gönülden bağlı taraftarları var. Burada beklenen gelirler sağlanamıyor. Bunların en önemlisi de maç gelirleri. Diğer yandan Galatasaray'ın olmazsa olmazı olan taraftarlar müsabaka keyfinden mahrum kaldı." diye konuştu.


Tahmin edilemeyen salgına karşı bir plana sahip olmadığını aktaran Hamamcıoğlu, şunları söyledi:


"Galatasaray salgından ilk etkilenen kulüplerden biridir. Hocamız, ikinci başkanımız ve diğer yöneticilerimiz bundan ilk başta etkilendi. Şükürler olsun ki sağlık kuruluşlarının olağanüstü desteğiyle bunu hasarsız atlattık. Ancak bu sorun bitti demek değildir. Bütün dünya bir ikinci dalgadan söz ediyor. O bakımdan diğer kulüpler gibi Galatasaray'ın maddi hasarı çok olacaktır. Türkiye'de zaten kulüplerin maddi durumları çok iyi değildi. Bir de üzerine böyle salgın gelince bunun altından kalkabilmek için topyekün bir seferberlik lazım. Buna kamunun da iştirak etmesi lazım."

Galatasaray Spor Kulübü, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 12.05.2020 04:51 

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